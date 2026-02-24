Notenbank-Chef antwortet Tirolern: Bleibt das Bargeld und wann endet Teuerungswelle?

Im Rahmen einer bundesweiten Veranstaltungsreihe der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) kommt deren Gouverneur Martin Kocher am Donnerstag, den 5. März, auch nach Innsbruck und stellt sich den Fragen der Tirolerinnen und Tiroler.

Innsbruck – Mehr als 24 Jahre gibt es bereits den Euro. Aber wie sieht die Zukunft der europäischen Gemeinschaftswährung aus? Droht die Abschaffung des Bargelds? Inwieweit werden Digitalisierung und Innovation unser Geldsystem verändern? Wird Kryptogeld die Währungen ablösen oder setzen die Notenbanken sichere digitale Währungen dagegen? Kommt der digitale Euro tatsächlich, wie funktioniert er überhaupt und was soll er bewirken? Wie geht es mit den Zinsen oder der österreichischen Wirtschaft weiter und ist die massive Teuerungswelle bald vorbei?

Am 5. März kommt Notenbank-Chef Kocher zur Info-Veranstaltung „Money & More – Die Nationalbank unterwegs mit Martin Kocher“ nach Innsbruck. In Kooperation mit der TT wird Kocher ab 17 Uhr im Saal der Tiroler Wirtschaftskammer in Innsbruck (Meinhardstraße) ab 17 Uhr Einblicke in die Zukunft des Bezahlens geben und dabei vor allem auch die Fragen der Bürgerinnen und Bürger direkt beantworten.

Befragung der BürgerInnen

Anhand aktueller Videos und Straßenbefragungen wird auch gezeigt, wie Bargeld, Währung und Digitalisierung zusammenhängen. Moderiert wird die Veranstaltung von Alois Vahrner, Mitglied der TT-Chefredaktion.