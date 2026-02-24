Staatsanwaltschaft ermittelt

Brutaler Vorfall in Innsbruck: Wärter sollen jugendlichen Häftling schwer verletzt haben

Das Ministerium hat den Ermittlern eine Sachverhaltsdarstellung übermittelt, schweigt aber sonst zum Vorfall.
Benedikt Mair

Vier Justizwachebeamte sollen einen erst 16 Jahre alten Insassen bei einem Besuch an der Innsbrucker Klinik zu Boden gerissen, geschlagen und verletzt haben. Jetzt wird gegen sie ermittelt. Das zuständige Ministerium schweigt. Das steckt hinter den Vorwürfen.

