Staatsanwaltschaft ermittelt
Brutaler Vorfall in Innsbruck: Wärter sollen jugendlichen Häftling schwer verletzt haben
Das Ministerium hat den Ermittlern eine Sachverhaltsdarstellung übermittelt, schweigt aber sonst zum Vorfall.
© APA/EXPA/Groder
Vier Justizwachebeamte sollen einen erst 16 Jahre alten Insassen bei einem Besuch an der Innsbrucker Klinik zu Boden gerissen, geschlagen und verletzt haben. Jetzt wird gegen sie ermittelt. Das zuständige Ministerium schweigt. Das steckt hinter den Vorwürfen.