Wegen NS-Vergangenheit
Belasteter Straßenname: Stadt Innsbruck setzt in Exlgasse auf Zusatztafel
Es gehe darum, die Persönlichkeit Ferdinand Exl „in das richtige historische Licht zu stellen“, erklärte Kulturstadtrat Georg Willi auf Instagram.
© Instagram/Willi/Screenshot TT
Aufgrund der NS-Verstrickungen des berühmten Tiroler Theaterdirektors Ferdinand Exl hat die Stadt Innsbruck nun erklärende Zusatztafeln in der nach ihm benannten Exlgasse angebracht. Doch belastete Straßennamen gibt es noch viele.