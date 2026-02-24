Wegen NS-Vergangenheit

Belasteter Straßenname: Stadt Innsbruck setzt in Exlgasse auf Zusatztafel

Es gehe darum, die Persönlichkeit Ferdinand Exl „in das richtige historische Licht zu stellen“, erklärte Kulturstadtrat Georg Willi auf Instagram.
© Instagram/Willi/Screenshot TT
Von Michael Domanig

Aufgrund der NS-Verstrickungen des berühmten Tiroler Theaterdirektors Ferdinand Exl hat die Stadt Innsbruck nun erklärende Zusatztafeln in der nach ihm benannten Exlgasse angebracht. Doch belastete Straßennamen gibt es noch viele.

