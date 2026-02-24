Freundin erfroren
Nach Schuldspruch für 37-Jährigen: Volle Berufung gegen Großglockner-Urteil
In der Nacht auf den 19. Jänner 2025 erfror die 33-jährige Freundin des 37-Jährigen knapp unterhalb des Gipfels. Vergangenen Donnerstag musste sich der Mann vor Gericht verantworten.
Nach der nicht rechtskräftigen Verurteilung eines 37-Jährigen am Landesgericht Innsbruck infolge des Erfrierungstodes seiner 33-jährigen Freundin am Großglockner geht der Prozess in die zweite Instanz. Verteidigung und Staatsanwaltschaft meldeten Berufung an.