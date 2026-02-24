Mehr Sicherheit beim Feiern: MOJA weitet Initiative für Partytiger im Außerfern aus

Unter dem Motto „Besser sicher als wehrlos“ setzte die Mobile Jugendarbeit Reutte mit dem Verteilen von K.-o.-Tropfen-Testbändern bereits im Fasching ein Zeichen für mehr Sicherheit. Die Aktion soll nun auch auf andere Events im Bezirk ausgeweitet werden.

Reutte – Wenn gefeiert wird, stehen Ausgelassenheit, Lebensfreude und Gemeinschaft im Mittelpunkt. Doch für die Mobile Jugendarbeit Reutte – kurz MOJA – spielt dabei ein weiteres Thema eine wichtige Rolle: die Sicherheit junger Menschen, vor allem junger Frauen.

Im Zentrum der Aktion „Besser sicher als wehrlos“ steht die kostenlose Verteilung von K.-o.-Tropfen-Testbändern. Mit diesen Armbändern lässt sich auf einfache Weise überprüfen, ob ein Getränk gängige K.-o.-Tropfen enthält. Ein Tropfen des Getränks auf das Band genügt – verfärbt sich die Fläche, ist Vorsicht geboten.

Interesse wächst

Nach Verteilaktionen bei den Faschingsumzügen in Reutte (in Zusammenarbeit mit der Wasserrettung) und Weißenbach (mit dem Zudererverein) ist für Markus Schimana, Leiter der MOJA Reutte, klar: „Die Aktion wirkt. Das zeigen die Rückmeldungen. Jugendliche nehmen das Angebot sehr gut an. Und auch Erwachsene äußern immer wieder, dass sie es cool finden, was wir da machen.“ Für Veranstalter sei es eine einfache Möglichkeit, die Sicherheit bei ihren Festen zu erhöhen, auch die Resonanz vonseiten der Eltern sei durch die Bank positiv.

Zuletzt wurden 250 Testbänder ausgeteilt. © Stadtgemeinde Reutte

Doch die Initiative geht über das Verteilen der Bänder hinaus. Schimana: „Ziel ist es, junge Menschen für das Thema Sicherheit beim Feiern zu sensibilisieren. Es geht um einen bewussten und achtsamen Umgang mit Getränken, um gegenseitige Aufmerksamkeit und um das Wissen, wie man sich selbst und andere schützen kann.“

Anfragen zur Aktion „Besser sicher als wehrlos“ Markus Schimana Mobile Jugendarbeit Reutte Südtiroler Straße 10, 6600 Reutte Mobil: 0676/887231044 Email: markus.schimana@reutte.at

Angebot für alle Feste

„Besser sicher als wehrlos“ ist nicht auf den Fasching beschränkt. Die MOJA bietet die Aktion in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Veranstaltern für alle möglichen Events an – von Dorffesten bis zum Stadtfest. Ziemlich sicher sei er heuer beim Maifest in Breitenwang und beim Pfingstturnier in Weißenbach unterwegs, meint Schimana, der die Bänder vor Ort persönlich austeilt.