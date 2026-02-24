Beruf mit Sinn gesucht?

Sozialbetreuung und Pflege verbinden: Zukunft gestalten an der SOB Tirol

Sie suchen keinen Job, sondern eine Aufgabe? Einen Beruf, der Sinn stiftet und gesellschaftlich wirkt?

Sozialbetreuung bedeutet, Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen professionell zu begleiten. In einer zunehmend digitalen Welt gewinnt genau das an Bedeutung. Beziehungskompetenz, Einfühlungsvermögen und Verlässlichkeit lassen sich nicht automatisieren. Genau diesen Unterschied erleben unsere Ausbildungsteilnehmer:innen Tag für Tag.

Gelebte Vielfalt

Die Ausbildung verbindet fundierte Theorie mit wertvollen Praxiserfahrungen:

Praktika sind fester Bestandteil und ermöglichen früh einen realistischen Einblick in den Berufsalltag. Erfahrungen aus der Praxis werden im Unterricht reflektiert und fachlich vertieft.

In den Ausbildungsrichtungen Altenarbeit, Behindertenarbeit und Familienarbeit ist eine Pflegeassistenzausbildung integriert.

In der Behindertenbegleitung das Modul Unterstützung bei der Basisversorgung (UBV). Sie erwerben damit sowohl Kompetenzen in der Sozialbetreuung als auch fundierte pflegerische Kompetenzen. Diese Verbindung eröffnet Ihnen vielfältige berufliche Möglichkeiten.

Für Pflegeassistent:innen gibt es eine berufsbegleitende Aufschulung in die Sozialbetreuung Altenarbeit oder Behindertenarbeit.

„Sozialbetreuer:innen begleiten Menschen ganzheitlich, fachlich fundiert und mit Haltung.“ Thomas Haslwanter-Wilhelmer Schulleiter SOB Tirol

„Gerade in einer Zeit, in der viele Tätigkeiten digitalisiert werden, rückt die professionelle Beziehungsgestaltung in den Mittelpunkt. Sozialbetreuung und Pflege zu verbinden bedeutet für uns, Menschen ganzheitlich zu begleiten, fachlich fundiert und mit Haltung“, erklärt dazu Mag. (FH) Thomas Haslwanter-Wilhelmer, MSc, Schulleiter SOB Tirol.

Vorbereitungslehrgang

Zusätzlich bietet die SOB Tirol einen Vorbereitungslehrgang für Interessierte ab 16 Jahren, die sich fachlich oder persönlich auf eine Ausbildung im Sozialbetreuungsbereich vorbereiten möchten. Er ermöglicht erste Praxiserfahrungen und unterstützt dabei, Klarheit über den Berufsweg zu gewinnen. Mit Ausbildungsstandorten in Innsbruck, Telfs, Zell am Ziller, Kitzbühel und neu in Landeck ist die SOB Tirol in ganz Tirol vertreten und eng mit regionalen Einrichtungen vernetzt.