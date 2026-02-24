Streifte Baumkrone: 35-Jähriger nach Absturz mit Gleitschirm in Pertisau schwer verletzt

Pertisau – Ein 35-Jähriger ist Montagvormittag gegen 10 Uhr in Pertisau mit einem Parakiter – einem speziellen Gleitschirm – abgestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Österreicher hatte als Testpilot ein neues Modell ausprobiert, als er kurz nach dem Start bei der Bergstation der Karwendelbahn die Baumkrone einer rund 18 Meter hohen Fichte streifte.