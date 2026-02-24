Ins Spital geflogen
Streifte Baumkrone: 35-Jähriger nach Absturz mit Gleitschirm in Pertisau schwer verletzt
Pertisau – Ein 35-Jähriger ist Montagvormittag gegen 10 Uhr in Pertisau mit einem Parakiter – einem speziellen Gleitschirm – abgestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Österreicher hatte als Testpilot ein neues Modell ausprobiert, als er kurz nach dem Start bei der Bergstation der Karwendelbahn die Baumkrone einer rund 18 Meter hohen Fichte streifte.
Der 35-Jährige stürzte daraufhin ab und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Unfallzeugen leisteten Erste Hilfe und setzten den Notruf ab, berichtete die Polizei. Der Mann wurde ins Innsbrucker Spital geflogen. Im Einsatz stand die Bergrettung Maurach und ein Notarzthubschrauber. (TT.com, APA)