Kitzbüheler Schüler verzaubert: Besuch der Staatsoper in Wien

Ein ganz besonderes Kulturerlebnis erwartete Schüler der Mittelschule Kitzbühel in den Semesterferien. Über 40 Kinder reisten mit ihren Begleitpersonen nach Wien. Dort besuchten sie eine kindgerechte Aufführung von Mozarts „Die Zauberflöte“ in der Wiener Staatsoper.

Kitzbühel – Die Reise der Mittelschule Kitzbühel begann früh am Morgen in Kitzbühel. Ziel war die Bundeshauptstadt. Am Nachmittag folgte der Höhepunkt für die über 40 Schüler: der Besuch der Staatsoper. Eine speziell für Kinder konzipierte Version von Mozarts berühmter Oper stand auf dem Programm. Insgesamt waren rund 4000 Kinder aus ganz Österreich zu diesem musikalischen Ereignis geladen.

Die Wiener Symphoniker präsentierten die wichtigsten Werke der „Zauberflöte“. Sie zeigten dabei auch die verschiedenen Instrumente des Orchesters. So erhielten die jungen Zuhörer nicht nur ein Konzerterlebnis. Sie bekamen auch Einblicke in die Welt der Musik. Ermöglicht wurde der Ausflug durch das Tiroler Kulturservice und die Stadtgemeinde Kitzbühel.

Erinnerung bleibt

Besonders Papageno begeisterte das Publikum. Er führte humorvoll und charmant durch das Programm. Nina Schrettl, Klassenvorständin der Mittelschule, schildert: „Als eine beliebte Figur entpuppte sich Papageno, der mit seiner humorvollen und charmanten Art durch das Programm führte. Immer wieder brachte er die Kinder zum Lachen, erklärte aber zugleich anschaulich die Handlung und die musikalischen Besonderheiten.“