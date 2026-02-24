Tiroler Legionärs-Update

Bacher feierte Premierentreffer, Schnegg sein Debüt für den neuen Verein

Felix Bacher ist bei Estoril ein Dauerbrenner. Am vergangenen Wochenende zeigte er außerdem als Torschütze auf.
© imago/Rogowski
Tobias Waidhofer

Von Tobias Waidhofer