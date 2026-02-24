- Überblick
Aufräumarbeiten abgeschlossen
Nach riesiger Lawine Kaunertalstraße wieder für den Verkehr freigegeben
Die Aufräumarbeiten sind bereits angelaufen.
© Daniel Liebl
Auf die Kaunertalstraße ist am Dienstagvormittag kurz vor der Mautstelle eine Lawine abgegangen. Die Aufräumarbeiten laufen.
Für Sie im Bezirk Landeck unterwegs:
Monika Schramm
+4350403 2923
Matthias Reichle
+4350403 2159
