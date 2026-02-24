Lawinenkommission vor Ort

Riesige Lawine verschüttete die Kaunertalstraße: Straße derzeit gesperrt

Die Aufräumarbeiten sind bereits angelaufen.
© Daniel Liebl

Auf die Kaunertalstraße ist am Dienstagvormittag kurz vor der Mautstelle eine Lawine abgegangen. Die Aufräumarbeiten laufen.

Für Sie im Bezirk Landeck unterwegs:

Monika Schramm

Monika Schramm

+4350403 2923

Matthias Reichle

Matthias Reichle

+4350403 2159