Gold-Held muss aufgrund von Rückenbeschwerden Skifliegen am Kulm auslassen

Schlechte Nachrichten für Fans der österreichischen Skisprung-Asse: Jan Hörl, der an der Seite des Tirolers Stephan Embacher Super-Team-Olympia-Gold gewonnen hat, wird am Wochenende beim ersten Weltcup-Skifliegen der Saison auf dem Kulm fehlen. Der 27-jährige Salzburger klagt über Rückenbeschwerden und benötigt eine therapeutische Abklärung. Hörl wird frühestens in Lahti (6. März) wieder im ÖSV-Aufgebot stehen, teilte der ÖSV in einer Mitteilung am Dienstag mit.

Cheftrainer Andreas Widhölzl zum Fehlen von Hörl: „Er braucht etwas Zeit, um dann hoffentlich in voller Stärke in den Weltcup zurückzukommen. Nach seiner Goldenen bei den Spielen ist diese zusätzliche Ruhephase auf jeden Fall sinnvoll.“

Vier Tiroler am Start

Mit am Start sind neben Embacher Stefan Kraft, der sich vor zwei Jahren an gleicher Stelle zum Skiflug-Weltmeister gekürt hat, und auch Daniel Tschofenig. Die Tiroler Clemens Aigner, Manuel Fettner und Jonas Schuster komplettieren mit Maximilian Ortner das rot-weiß-rote Aufgebot. (TT.com, APA)