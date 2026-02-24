Wenn das Internet Tirolerisch spricht: Poetry-Jam mit Emil Kaschka und BigAndBand

In der Außerferner Kleinkunstbühne „Kellerei“ erwartet die Besucher am Freitag, den 27. Februar, ein kultureller Höhepunkt. Der österreichische Poetry-Slam-Meister Emil Kaschka und die BigAndBand präsentieren einen Abend, der das Internet auf musikalische und literarische Weise neu beleuchtet.

Reutte – Das Publikum darf sich auf eine besondere Führung durchs Internet freuen. Dieser Abend verbindet Jazzklänge mit Sprechtexten und Poesie. Dabei erhält die digitale Welt eine überraschend analoge Interpretation. So klingt ChatGPT wie eine Trompete, Google Maps wie ein Saxophon. Instagram wiederum spielt sich auf wie eine Posaune. Das Zusammenspiel verspricht einen abwechslungsreichen Abend. Dieser wird sowohl witzig und rasant als auch gefühlvoll und tiefgründig – von Tralalero Tralala bis Tinder.

Emil Kaschka ist der schriftstellerische Kopf des Abends. Der Künstler aus Pfaffenhofen war 2023 österreichischer Poetry-Slam-Meister. Zudem erreichte er als erster Österreicher den Vizeweltmeistertitel im Poetry Slam. Seine Texte sind bekannt dafür, unter die Haut zu gehen. Sie reichen von lachhaft bis zu Tränen rührend. Aktuell ist Kaschka Träger des Großen Literaturstipendiums des Landes Tirol.

BigAndBand weiß alle Launen des Jazz zu vertonen. © Andreas Gilgenberg

Musikalisch begleitet wird er von der „BigAndBand“. Das Jazzorchester aus Tirol spielt unter der Leitung von Andreas Schneider. Es beherrscht eine große Bandbreite musikalischer Ausdrucksformen, spielt laut und leise, subtil und plakativ. Die Grooves sind vielfältig und verspielt.