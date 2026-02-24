Zehn Millionen Aufrufe: Video der Roten-Nasen-Clowns an der Innsbrucker Klinik geht viral

Fünf Sekunden dauert das Instagram-Video nur – und doch erreichte es Millionen Menschen.

Innsbruck – Ein Besuch zweier Rote-Nasen-Clowninnen in der Innsbrucker Klinik sorgt derzeit im Netz für große Aufmerksamkeit. Ein Video, das eine Begegnung von Mimi und Suschi mit einem kleinen Buben zeigt, wurde innerhalb einiger Tage fast zehn Millionen Mal aufgerufen und erhielt über 185.000 Likes auf Instagram.

Wie geht sich das aus, wenn Österreich selbst nur gut neun Millionen EinwohnerInnen hat? „Menschen aus der ganzen Welt – neben Österreich und Deutschland auch aus Brasilien, Spanien, Italien und vielen weiteren Ländern – zeigen sich begeistert von der Szene, in der die beiden Gesundheitsclowninnen mit Humor, Musik und einer großen Portion Tollpatschigkeit dem kleinen Patienten ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, heißt es dazu von den Roten Nasen. Nur fünf Sekunden dauert der Clip, in dem Mimi und Suschi durch eine Tür spazieren und gegen eine Wand laufen.