1461 Tage: Vier Jahre Krieg in der Ukraine erzählt in 20 Bildern

Am 24. Februar 2022 befahl Kremlchef Wladimir Putin einen Großangriff auf das Nachbarland Ukraine. Seitdem haben sich viele Bilder des Krieges ins Gedächtnis eingebrannt. Eine Auswahl.

Vier Jahre nach Beginn der Invasion haben die russischen Truppen weiterhin nur etwa 20 Prozent des ukrainischen Territoriums erobert. Putin unterschätzte offenkundig den Widerstandswillen und die Widerstandskraft der Ukrainer.

Sein Krieg hat aber Tod und Zerstörung hinterlassen – nicht allein in der angegriffenen Ukraine, sondern auch in Russland selbst. Aktuelle Schätzungen sprechen auf der russischen Seite von 1 bis 1,5 Millionen Soldaten, die getötet oder verletzt worden sind. Die Zahlen für die Ukraine liegen mit 500.000 bis 600.000 deutlich darunter.

Impressionen von heute bis zurück zum Beginn

Wann und wie der Krieg eines Tages endet, ist bisher nicht absehbar. Die US-Regierung hat beide Seiten zu Gesprächen über ein Abkommen genötigt. Aber in entscheidenden Punkten sollen die Positionen noch weit auseinander liegen. Putin besteht weiterhin darauf, seine Kriegsziele zu erreichen. Es gibt deshalb Zweifel, ob er ernsthaft verhandelt oder nur Zeit für einen Abnützungskrieg gewinnen will.