Serie von Skidiebstählen im Oberland: Ehepaar ausgeforscht

Das Paar soll über Monate hinweg Skier, unter anderem in Ischgl, gestohlen haben. Beide Beschuldigten sind geständig.

Ischgl – Im Tiroler Oberland ist dem Landeskriminalamt die Klärung einer Serie von Skidiebstählen gelungen. Nach monatelangen Ermittlungen konnte ein deutsches Ehepaar ausgeforscht werden, das im Verdacht steht, gewerbsmäßig hochwertige Alpinski entwendet zu haben.

Seit Dezember ermittelte das LKA gemeinsam mit mehreren Polizeiinspektionen gegen einen 54-Jährigen. Der Mann soll über einen längeren Zeitraum hinweg gezielt Skier in Wintersportorten des Oberlands gestohlen haben. Am Sonntag wurde er und seine 52-jährige Ehefrau, ebenfalls deutsche Staatsbürgerin, von der Polizei angehalten. Bei der Durchsuchung ihres Fahrzeugs stellten die Beamten insgesamt sieben Paar Skier sicher.

Ehepaar geständig

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass zumindest fünf davon während eines Aufenthalts in Ischgl gestohlen worden sein sollen. Ein weiteres Paar soll aus einem bereits im Vorjahr verübten Diebstahl stammen, den der 54-Jährige laut Polizeiangaben ebenfalls begangen haben soll.

Im Rahmen der Einvernahmen zeigten sich beide Beschuldigten geständig. Zudem räumte der Mann weitere Diebstähle im Oberland aus dem Jahr 2025 ein und sprach über einen damaligen Mittäter.