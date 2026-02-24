Streit in Fisser Lokal eskalierte: 20-Jähriger schlug Kontrahenten Bierkrug auf den Kopf
Der 43-jährige Verletzte musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Täter flüchtete, konnte aber kurz darauf von der Polizei festgenommen werden.
Fiss – In einem Lokal in Fiss ist in der Nacht auf Montag ein Streit eskaliert, bei dem ein 43-jähriger Mann aus Deutschland am Kopf verletzt wurde. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Auseinandersetzung gegen 23 Uhr. Ein 20-jähriger Niederländer schlug dabei dem Deutschen mit einem Bierkrug auf den Kopf. Der Mann wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung in das Krankenhaus nach Zams gebracht.
Der 20-jährige Täter versuchte unterdessen, vom Tatort zu flüchten. Freunde des Opfers nahmen die Verfolgung auf und verständigten gleichzeitig die Polizei. Der Flüchtige konnte so nach kurzer Zeit von den Beamten festgenommen werden. Der 20-Jährige verhielt sich zunächst unkooperativ, legte aber bei der Einvernahme ein Teilgeständnis ab. Er wird auf freiem Fuß angezeigt. Der verletzte 43-Jährige konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. (TT.com)