Streit in Fisser Lokal eskalierte: 20-Jähriger schlug Kontrahenten Bierkrug auf den Kopf

Fiss – In einem Lokal in Fiss ist in der Nacht auf Montag ein Streit eskaliert, bei dem ein 43-jähriger Mann aus Deutschland am Kopf verletzt wurde. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Auseinandersetzung gegen 23 Uhr. Ein 20-jähriger Niederländer schlug dabei dem Deutschen mit einem Bierkrug auf den Kopf. Der Mann wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung in das Krankenhaus nach Zams gebracht.