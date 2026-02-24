16-jähriger Arbeiter erlitt in Grän Kohlenmonoxid-Vergiftung

Grän – Ein 16-jähriger Arbeiter erlitt am Dienstag in Grän eine Kohlenmonoxidvergiftung. Der Einheimische war am Vormittag mit einem Kollegen mit der Sanierung eines Badezimmers in einem Haus beschäftigt. Dabei dürfte er die Dämpfe einer benzinbetriebenen Fugenschneidmaschine, die sein Arbeitskollege im Nebenraum bediente, eingeatmet haben.