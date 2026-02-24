Dämpfe eingeatmet
16-jähriger Arbeiter erlitt in Grän Kohlenmonoxid-Vergiftung
Grän – Ein 16-jähriger Arbeiter erlitt am Dienstag in Grän eine Kohlenmonoxidvergiftung. Der Einheimische war am Vormittag mit einem Kollegen mit der Sanierung eines Badezimmers in einem Haus beschäftigt. Dabei dürfte er die Dämpfe einer benzinbetriebenen Fugenschneidmaschine, die sein Arbeitskollege im Nebenraum bediente, eingeatmet haben.
„Plötzlich verspürte der 16-Jährige Schwindel, verließ den Raum und wurde in weiterer Folge kurzzeitig bewusstlos“, berichtet die Polizei. Nach der Erstversorgung durch Kollegen und Rettungskräfte wurde er mit Verdacht auf eine Kohlenmonoxidvergiftung zu einem ansässigen Arzt und anschließend ins Krankenhaus Reutte eingeliefert. (TT.com)