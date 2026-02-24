Einfach da sein: Vortrag beleuchtet den Umgang mit Krankheit und Leid

Am 3. März lädt das Hospizteam Reutte in Kooperation mit dem Haus Ehrenberg zu einem Vortrag nach Ehenbichl ein. Christine Rungg beleuchtet dabei, wie man bei Krankheit, Sterben oder anderen Belastungen im Umfeld Beistand leisten kann.

Ehenbichl – Wenn Menschen in unserem Umfeld erkranken oder sterben, fühlen wir uns oft hilflos. Fragen wie „Was sagen?“, „Was tun?“ oder „Wie helfen?“ kommen auf. Dieser Vortrag widmet sich genau diesen Unsicherheiten.

Christine Rungg zeigt auf, wie durch den Mut zum Tätigwerden Fürsorge entsteht. Diese gelebte Unterstützung bereichert Nachbarschaft, Gemeinde und Arbeitsplatz. Ein Gewinn entsteht für alle Beteiligten, die Helfenden und die Hilfebedürftigen gleichermaßen.

Besonders pflegende Angehörige sind oft stark belastet. Sie benötigen selbst Beistand und Unterstützung. Freunde, Kollegen oder Nachbarn können hier viel Gutes bewirken. Eine gelingende Kommunikation ist dabei entscheidend.

Christine Rungg ist diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und Psychologin. Sie lehrt und forscht im Bereich Gesundheits- und Krankenpflege an der fh Gesundheit in Innsbruck.