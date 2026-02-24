„Er motzt nicht“: Dieser Roboter soll eine Revolution an der Innsbrucker Klinik einleiten

Seit Anfang Februar dreht „Rolliver“ an der Zahnklinik seine Runden, gut sechseinhalb Kilometer legt er am Tag zurück. Der Transportroboter holt gebrauchte Instrumente aus den Behandlungskojen und bringt sie völlig autonom zur Reinigung. Was das bringt und warum es bald sehr viel mehr dieser Maschinen geben könnte.