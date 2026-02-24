Einzigartig in Österreich

„Er motzt nicht“: Dieser Roboter soll eine Revolution an der Innsbrucker Klinik einleiten

Bisher war eine Arbeitskraft fast den ganzen Tag ausschließlich mit dem Einsammeln der gebrauchten Instrumente befasst, jetzt hat „Rolliver“ diese Aufgabe übernommen.
© Benedikt Mair
Benedikt Mair

Von Benedikt Mair

Seit Anfang Februar dreht „Rolliver“ an der Zahnklinik seine Runden, gut sechseinhalb Kilometer legt er am Tag zurück. Der Transportroboter holt gebrauchte Instrumente aus den Behandlungskojen und bringt sie völlig autonom zur Reinigung. Was das bringt und warum es bald sehr viel mehr dieser Maschinen geben könnte.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561