Hinterthiersee-Straße nach Hangrutsch vorerst gesperrt: Umfahrung eingerichtet

Nach einem Hangrutsch am Dienstag oberhalb der Hinterthierseestraße (L 30) ist die Straße aus Sicherheitsgründen zwischen den Ortsteilen Hinterthiersee und Ascherdorf in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Aufgrund des aktuellen Niederschlags bleibt die Sperre über Nacht aufrecht. Am Mittwochvormittag wird mit den Räumungsarbeiten oberhalb der Straße begonnen – zudem werden zusätzliche Betonleitwände und Anti-Rutschvorrichtungen aufgestellt. Eine Umfahrung ist über die Thierseestraße (L 37) möglich. (TT.com)