Hinterthiersee-Straße wird nach Sperre wegen Hangrutsch wieder freigegeben

Nach dem Hangrutsch am Dienstag oberhalb der Hinterthierseestraße (L 30) soll die Straßensperre nun wieder aufgehoben werden. „Die finalen Räumungsarbeiten laufen“, hieß es am Mittwochnachmittag seitens des Landes. Die Straße kann demnach voraussichtlich um 16.30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.