Sperre der L30
Hinterthiersee-Straße wird nach Sperre wegen Hangrutsch wieder freigegeben
Nach dem Hangrutsch am Dienstag oberhalb der Hinterthierseestraße (L 30) soll die Straßensperre nun wieder aufgehoben werden. „Die finalen Räumungsarbeiten laufen“, hieß es am Mittwochnachmittag seitens des Landes. Die Straße kann demnach voraussichtlich um 16.30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.
Die L30 wurde am Dienstag aus Sicherheitsgründen zwischen den Ortsteilen Hinterthiersee und Ascherdorf in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Am Mittwochvormittag wurde mit den Räumungsarbeiten oberhalb der Straße begonnen, zudem wurden zusätzliche Betonleitwände und Anti-Rutschvorrichtungen aufgestellt. (TT.com)
Aufräumarbeiten abgeschlossen