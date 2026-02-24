Streit um Zufahrt eskalierte in Zell am Ziller: Mann bedrohte Kontrahenten mit Messer
Ein Parkplatzstreit ist am Montagvormittag in Zell am Ziller ausgeartet. Ein 44-Jähriger soll seinem Kontrahenten ein Messer vors Gesicht gehalten haben.
Montagfrüh kam es im Bereich einer Zufahrt in Zell am Ziller zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 44-jährigen Deutschen und einem 58-jährigen Kroaten.
Der 44-Jährige dürfte die Zufahrt zugeparkt haben. Im Zuge des Streits zog der Deutsche plötzlich ein Messer und hielt es seinem Gegenüber vor das Gesicht. Der 58-Jährige entfernte sich daraufhin vom Vorfallsort und verständigte die Polizei.
Als die Beamten eintrafen, verhielt sich der Deutsche kooperativ. Das Messer wurde sichergestellt, der Mann einvernommen. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)