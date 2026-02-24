Streit um Zufahrt eskalierte in Zell am Ziller: Mann bedrohte Kontrahenten mit Messer

Ein Parkplatzstreit ist am Montagvormittag in Zell am Ziller ausgeartet. Ein 44-Jähriger soll seinem Kontrahenten ein Messer vors Gesicht gehalten haben.

Montagfrüh kam es im Bereich einer Zufahrt in Zell am Ziller zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 44-jährigen Deutschen und einem 58-jährigen Kroaten.

Der 44-Jährige dürfte die Zufahrt zugeparkt haben. Im Zuge des Streits zog der Deutsche plötzlich ein Messer und hielt es seinem Gegenüber vor das Gesicht. Der 58-Jährige entfernte sich daraufhin vom Vorfallsort und verständigte die Polizei.