Warnungen bei Katastrophen aufs Handy: So kann man den AT-Alert aktivieren
Das Land Tirol hat am Samstag einen AT-Alert ausgelöst, um an die große Lawinengefahr zu erinnern. Am Sonntag wurde die Warnung erneut versendet.
Am Wochenende wurde in Tirol wegen der extrem angespannten Lawinensituation gleich zweimal der sogenannte AT-Alert ausgelöst. Dabei handelt es sich um ein österreichweites Warnsystem, das Nachrichten direkt auf Smartphones schickt. Wie das funktioniert, lesen Sie hier.