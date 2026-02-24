Rätselraten über Sperre
Lawinenkommission und Bürgermeister wussten von nichts: Rodelbahn in Obernberg gesperrt
Die Rodelbahn wäre am Samstag eigentlich normal zugänglich gewesen. Doch ein „Gesperrt“-Schild hielt Rodler ab.
© TVB Wipptal/Johannes Bitter
Die Lawinengefahr ist in weiten Teilen Tirols unbestritten hoch. Auf die Lage in Obernberg traf das am Wochenende jedoch nicht zu, wie die örtliche Lawinenkommission betont. Trotzdem kursierten Meldungen, wonach die Rodelbahn Obernberger See wegen Lawinenwarnstufe 4 gesperrt sei.