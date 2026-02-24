Lawinenkommission und Bürgermeister wussten von nichts: Rodelbahn in Obernberg gesperrt

Die Lawinengefahr ist in weiten Teilen Tirols unbestritten hoch. Auf die Lage in Obernberg traf das am Wochenende jedoch nicht zu, wie die örtliche Lawinenkommission betont. Trotzdem kursierten Meldungen, wonach die Rodelbahn Obernberger See wegen Lawinenwarnstufe 4 gesperrt sei.