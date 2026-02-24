Rätselraten über Sperre

Lawinenkommission und Bürgermeister wussten von nichts: Rodelbahn in Obernberg gesperrt

Die Rodelbahn wäre am Samstag eigentlich normal zugänglich gewesen. Doch ein „Gesperrt“-Schild hielt Rodler ab.
© TVB Wipptal/Johannes Bitter
Renate Perktold

Von Renate Perktold

Die Lawinengefahr ist in weiten Teilen Tirols unbestritten hoch. Auf die Lage in Obernberg traf das am Wochenende jedoch nicht zu, wie die örtliche Lawinenkommission betont. Trotzdem kursierten Meldungen, wonach die Rodelbahn Obernberger See wegen Lawinenwarnstufe 4 gesperrt sei.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561