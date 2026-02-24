Ein Toter und drei Verletzte: Mehrfamilienhaus nach Explosion nahe Verona eingestürzt

Bei einer Explosion in einem Wohnhaus im norditalienischen Negrar nahe Verona ist am Dienstag ein Mann ums Leben gekommen. Zwei Personen, eine Frau und zwei Männer, wurden leicht verletzt und wurden ins Spital eingeliefert. Das dreistöckige Gebäude stürzte in sich zusammen. Anrainer berichteten von einem lauten Knall gegen 18 Uhr, der in der gesamten Umgebung zu hören war. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich die Explosion im ersten Stock.