Explosion nahe Verona: Mehrfamilienhaus stürzte ein, mehrere Verletzte

Bei einer Explosion in einem Wohnhaus im norditalienischen Negrar nahe Verona sind am Dienstag mehrere Menschen verletzt worden. Das dreistöckige Gebäude stürzte in sich zusammen. Anrainer berichteten von einem lauten Knall gegen 18 Uhr, der in der gesamten Umgebung zu hören war. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich die Explosion im ersten Stock.

Eine Person wurde unmittelbar nach dem Einsturz gerettet, zwei weitere konnten wenig später befreit und vor Ort medizinisch versorgt werden. Eine vierte Person war zunächst unter den Trümmern eingeschlossen. Rettungskräfte aus der gesamten Provinz rückten an. Neben Feuerwehr und Notärzten war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Feuerwehr suchte mit Spezialeinheiten weiter nach möglichen Verschütteten. Unklar war zunächst, ob sich zum Zeitpunkt der Explosion alle gemeldeten Bewohner im Haus aufhielten. (APA)