Kommentar
Gefangen im System
Kommentarvon Benedikt Mair
Zu wenig Personal, zu viele Insassen. Österreichs Justizanstalten haben Probleme. Nicht erst seit gestern. So richtig angehen wollte sie aber lange niemand. Zeit, dass sich das ändert.
