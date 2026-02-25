Straßensperre nach Unfall

17-Jähriger auf Schutzweg in Schwaz von Auto erfasst und verletzt

Schwaz – Ein 17-jähriger Fußgänger wurde am Dienstagabend auf der Tiroler Straße (B171) in Schwaz auf einem Schutzweg von einem Auto frontal erfasst. Der Kroate prallte laut Polizei gegen die Windschutzscheibe, wurde einige Meter nach vorne geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen.

Nach der Erstversorgung wurde der Jugendliche mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Schwaz gebracht. Der 64-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Die B171 war rund eine halbe Stunde gesperrt. (TT.com)

