17-Jähriger auf Schutzweg in Schwaz von Auto erfasst und verletzt

Schwaz – Ein 17-jähriger Fußgänger wurde am Dienstagabend auf der Tiroler Straße (B171) in Schwaz auf einem Schutzweg von einem Auto frontal erfasst. Der Kroate prallte laut Polizei gegen die Windschutzscheibe, wurde einige Meter nach vorne geschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Liegen.