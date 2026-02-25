30 Millionen Investition

Intensiver Bausommer steht an: Welche neue Attraktion die Bergbahn Kitzbühel plant

Der neue Sonnenrastsee der Bergbahn Kitzbühel auf der Ehrenbachhöhe soll nicht für für die Beschneiung im Winter eine wichtige Rolle spielen.
© KitzSki
Harald Angerer

Von Harald Angerer

Im heurigen Jahr investiert KitzSki gut 30 Millionen Euro in neue Infrastruktur. Neben dem Neubau der Parkgarage an der Fleckalmbahn wird auch ein wichtiges Projekt auf der Ehrenbachhöhe umgesetzt. Der neue Sonnenrastsee soll nicht nur im Winter eine wichtige Rolle spielen.

