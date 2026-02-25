Sechs Athleten sind dabei: Team Tirol dominiert auch bei Paralympics

Sechs Tiroler werden zu den Festspielen nach Norditalien entsendet. Der erst 16-jährige Guide Lilly Sammer fiebert seiner Premiere entgegen.

Erst am Montag sind die Olympia-Helden am Landestheatervorplatz in Innsbruck geehrt worden. Tirol holte bekanntlich im Österreich-Vergleich nicht nur die meisten Medaillen (10), sondern stellte auch den größten Anteil der Teilnehmer (42 von 115). Letzteres wird auch bei den ebenfalls in Mailand, Cortina und Tesero stattfindenden Paralympischen Spielen (6. bis 15. März) der Fall sein.

Denn wie am Montag bekannt wurde, werden für die 14. Auflage der Winter-Paralympics 15 Athletinnen und Athleten sowie vier Guides entsendet. Mit Christina Obwexer, Manuel Rachbauer, Michael Scharnagl (mit dem erst 16-jährigen Guide Lilly Sammer/alle Ski alpin), Stefan Egger-Riedmüller (Langlauf und Biathlon) sowie Rene Eckhart (Snowboard) kommen sechs davon aus Tirol.

Nominierungen für die Winter-Paralympics Ski alpin: Christina Obwexer (Querschnittslähmung), Manuel Rachbauer (Spastische Hemiparese), Michael Scharnagl (Sehbehinderung) mit Guide Lilly Sammer (alle Tirol), Johannes Aigner mit Guide Nico Haberl, Veronika Aigner mit Guide Elisabeth Aigner (alle Niederösterreich), Thomas Grochar, Nico Pajantschitsch, Markus Salcher (alle Kärnten), Elina Stary mit Guide Stefan Winter (alle Kärnten), Sebastian Rigby, Laura Streng (beide Salzburg). Langlauf und Biathlon: Stefan Egger-Riedmüller (Fibulare Hemimelie/Tirol). Snowboard: Rene Eckhart (Tibia-Aplasie/Tirol), Oliver Dreier (OÖ), Markus Schmidhofer (Salzburg). Weitere Sportarten: Eishockey, Curling. Zeitraum und Schauplätze: 6. bis 15. März in Mailand, Cortina, Tesero und Verona (Schlussfeier).

„Wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir nicht wie erwartet 15, sondern sogar 19 Athletinnen und Athleten nach Cortina schicken können. Wir halten natürlich ganz fest die Daumen“, betonte Maria Rauch-Kallat als Präsidentin des Österreichischen Paralympischen Komitees (ÖPC) – und betonte die Wichtigkeit der Paralympischen Spiele: „Sie sind ein unglaubliches Beispiel für gelungene Inklusion. Wir freuen uns, dass Menschen mit Körper- oder Sinnesbeeinträchtigungen zeigen können, wozu sie fähig sind.“ „Der Teamspirit ist spürbar, alle freuen sich“, ließ indes die Generalsekretärin Petra Huber wissen.

Bei den Paralympics 2022 in Peking hatte Österreich 13 Medaillen geholt – je fünfmal Gold und Silber sowie drei Mal Bronze. Damals in den Para-Ski-Bewerben tonangebend: die Aigner-Geschwister Johannes (fünf Medaillen) und Veronika (zwei Medaillen), die nun auch vier Jahre später das österreichische Aufgebot anführen und natürlich zu den rot-weiß-roten Medaillenbänken zählen.

Russland-Thematik spaltet