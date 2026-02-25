Video geht viral

Spektakuläres Naturphänomen: Wasserfall verwandelt sich in „Feuerfall“

Im Yosemite-Nationalpark verwandelt sich ein Wasserfall in einen glühenden Feuerfall. Zahlreiche Besucher sind gekommen, um das seltene Naturspektakel zu sehen.

