Auch ohne Olympiasieg ein Gewinner: Österreichs Nummer eins der Spiele heißt...

Österreichs Stars bleiben die alpinen Skirennläufer. In einer Erhebung über die Berichterstattung während der Olympischen Winterspiele in Mailand/Cortina gingen die ersten drei Plätze an Ski-WeltcuprennläuferInnen – für die es nun im Alltag weitergeht.

Gold ist kein Garant für die größte Aufmerksamkeit – das ergibt ein Ranking des PR- und Kommunikationsdienstleisters APA-Comm, der die heimischen Tageszeitungen, Online-Nachrichtenseiten und TV-Nachrichtenbeiträge während der Spiele analysierte.

In rund 40 Prozent der Beiträge im Rahmen der Olympischen Winterspiele ging es um alpine Skisportler, allen voran um Vincent Kriechmayr (Team-Silber/427 Erwähnungen). Platz zwei im Namensranking holte Ariane Rädler (Gold Team, Abfahrts-4.) mit 383 Beiträgen vor Cornelia Hütter (Super-G-3.; 336).

Auf Platz vier folgt der erste Nichtalpine, der Snowboarder Benjamin Karl (Gold; 322) vor Freestyle-Kollegin Anna Gasser (5.; 274), Manuel Feller (Silber Team), Snowboardcrosser Alessandro Hämmerle (Gold), Dreifach-Medaillengewinner in der nordischen Kombination Johannes Lamparter und Rodler Jonas Müller (2x Silber). Für Janine Flock reichte es trotz Goldmedaille im Skeleton nur zu Rang 17.

Alltag ohne Vonn und mit Dominator Odermatt

Nun geht es für die Alpinen aber zurück in herkömmlichere Wertungen. Die Speed-Damen bestreiten am Mittwoch das erste Training in Soldeu (Andorra; Freitag Abfahrt, Samstag und Sonntag Super-G), die Herren am Donnerstag in Garmisch (Samstag Abfahrt, Sonntag Super-G).

Die Abfahrtswertungen führen Lindsey Vonn und Marco Odermatt an. Während die US-Amerikanerin schwer verletzt vom Krankenbett aus zum Zusehen verurteilt ist, gilt der Schweizer als aussichtsreichster Kandidat für gleich mehrere Kristallkugeln. Bei Olympia war ihm zwar keine Goldmedaille gelungen, im Ski-Weltcup führt er indes zur Abfahrt auch die Wertungen im Super-G, Riesentorlauf und in der Gesamtwertung mit deutlichen Vorsprüngen an. (APA, sab)