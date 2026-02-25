Entspannung an der Preisfront: Billigere Energie bremst Inflation auf zwei Prozent

Die Teuerung hat sich binnen kurzer Zeit fast halbiert. Dafür verantwortlich waren hauptsächliche niedrigere Preise für Strom und Sprit.

Die Teuerung in Österreich hat sich zu Jahresbeginn spürbar abgeschwächt. Im Jänner 2026 stiegen die Verbraucherpreise laut Statistik Austria im Jahresvergleich um 2,0 Prozent. „So niedrig war die Teuerungsrate zuletzt im Dezember 2024“, sagte Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk. Im Dezember 2025 hatte die Inflationsrate noch 3,8 Prozent betragen.

Maßgeblich für den deutlichen Rückgang war die Preisentwicklung im Energiebereich. „Effekte der Strompreisentwicklung senkten die Inflation um einen ganzen Prozentpunkt“, erklärte Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk.

Statistische Effekte

Hier wirkte ein starker statistischer Basiseffekt: Im Jänner 2025 waren die Preise durch den Wegfall der Strompreisbremse kräftig gestiegen. Nun führten dieser Effekt sowie gesenkte Elektrizitätsabgaben zu einem Preisrückgang bei Strom von 8,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch Treibstoffe und Heizöl dämpften die Gesamtinflation zusätzlich.