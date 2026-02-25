Anzeige folgt
Drei Verletzte bei Raufhandel vor Lokal in Westendorf
Westendorf – Vor einem Lokal in Westendorf kam es am Dienstag gegen 20 Uhr zu einem Raufhandel zwischen mehreren Niederländern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erlitten dabei mindestens drei Personen leichte Verletzungen. Eine ärztliche Behandlung wurde von den Betroffenen abgelehnt, berichtet die Polizei.
Ein 18-jähriger Niederländer wird verdächtigt, im Lokal einen Toilettenpapierspender beschädigt zu haben. Ein bisher Unbekannter beschädigte die Brille einer Angestellten. Nach Abschluss der Ermittlungen wird Anzeige an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel erstattet. (TT.com)