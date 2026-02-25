Drei Verletzte bei Raufhandel vor Lokal in Westendorf

Westendorf – Vor einem Lokal in Westendorf kam es am Dienstag gegen 20 Uhr zu einem Raufhandel zwischen mehreren Niederländern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erlitten dabei mindestens drei Personen leichte Verletzungen. Eine ärztliche Behandlung wurde von den Betroffenen abgelehnt, berichtet die Polizei.