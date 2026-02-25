Ein Tiroler Autor hat Chancen auf den Leipziger Buchpreis

Norbert Gstrein ist mit seinem neuen Roman „Im ersten Licht“ als einziger Österreicher in der Sparte Belletristik für die renommierte Auszeichnung nominiert. Auch in den Kategorien Sachbuch und Übersetzung gibt es österreichische Hoffnungen.

Leipzig – Der Tiroler Schriftsteller Norbert Gstrein darf auf eine der wichtigsten Auszeichnungen im deutschsprachigen Literaturbetrieb hoffen. Sein Mitte Februar im Hanser Verlag erschienener Roman „Im ersten Licht“ wurde für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Gstrein, der seit vielen Jahren in Hamburg lebt, konkurriert in der Kategorie Belletristik mit Helene Bukowski („Wer möchte nicht im Leben bleiben“), Anja Kampmann („Die Wut ist ein heller Stern“), Katerina Poladjan („Goldstrand“) und Elli Unruh („Fische im Trüben“).

Mehr zum Thema:

In „Im ersten Licht“ folgt der Autor seinem Protagonisten Adrian durch ein ganzes Leben im Schatten der Kriege des 20. Jahrhunderts – geprägt von Begegnungen, aber ohne direkte Kriegserfahrung.

„Ein kunstvoller und vielschichtiger Roman“

Die Jury lobt Gstreins Werk als Auseinandersetzung mit elementaren Fragen unserer Gegenwart: „Mit welcher Sprache erzählen wir von Tod und Gewalt? Und wie verhindern wir, dass aus Faszination für Krieg wieder Begeisterung wird?“

Weitere heimische Hoffnungen Neben Gstrein sind zwei weitere Österreicher nominiert: Sachbuch: Die Comickünstlerin Ulli Lust hat mit „Schamaninnen“ (Reprodukt) Chancen auf den Preis. Ihr Comic-Essay rückt die Kunst der Eiszeit in ein neues Licht und wurde von der Jury als „lebhaft“ und „nachdenklich“ gelobt.

Die Comickünstlerin hat mit (Reprodukt) Chancen auf den Preis. Ihr Comic-Essay rückt die Kunst der Eiszeit in ein neues Licht und wurde von der Jury als „lebhaft“ und „nachdenklich“ gelobt. Übersetzung: Der Wiener Manfred Gmeiner ist für seine Übertragung von Gustavo Faverón Patriaus Roman „Unten leben“ (erschienen im Grazer Droschl Verlag) nominiert. Die Jury hob Gmeiners „spielerische Eleganz“ bei der Übersetzung des „meisterhaften Horror- und Schelmenromans“ hervor.

Preisverleihung im März

Die mit jeweils 15.000 Euro dotierten Auszeichnungen werden am 19. März zum Auftakt der Leipziger Buchmesse verliehen. Insgesamt wurden für den Preis heuer 485 Werke aus 177 Verlagen eingereicht. Die Buchmesse selbst findet von 19. bis 22. März statt.

Alle Nominierten im Überblick Belletristik Helene Bukowski: Wer möchte nicht im Leben bleiben (Claassen)

(Claassen) Norbert Gstrein: Im ersten Licht (Hanser)

(Hanser) Anja Kampmann: Die Wut ist ein heller Stern (Hanser)

(Hanser) Katerina Poladjan: Goldstrand (S. Fischer)

(S. Fischer) Elli Unruh: Fische im Trüben (Transit) Sachbuch/Essayistik Marie-Janine Calic: Balkan-Odyssee. 1933–1941. Auf der Flucht vor Hitler durch Südosteuropa (C.H. Beck)

1933–1941. Auf der Flucht vor Hitler durch Südosteuropa (C.H. Beck) Ines Geipel : Landschaft ohne Zeugen. Buchenwald und der Riss der Erinnerung (S. Fischer)

: Landschaft ohne Zeugen. Buchenwald und der Riss der Erinnerung (S. Fischer) Jan Jekal: Paranoia in Hollywood. Wie die USA exilierte Künstler erst retteten und dann verfolgten. 1941–1953 (Matthes & Seitz Berlin)

Wie die USA exilierte Künstler erst retteten und dann verfolgten. 1941–1953 (Matthes & Seitz Berlin) Ulli Lust: Die Frau als Mensch 2: Schamaninnen (Reprodukt)

(Reprodukt) Manfred Pfister: Englische Renaissance (Galiani Berlin) Übersetzung Ulrich Faure (aus dem Niederländischen): Anjet Daanje, Das Lied von Storch und Dromedar (Friedenauer Presse)

(aus dem Niederländischen): Anjet Daanje, Das Lied von Storch und Dromedar (Friedenauer Presse) Tina Flecken (aus dem Isländischen): Auður Ava Ólafsdóttir, Eden (Insel)

(aus dem Isländischen): Auður Ava Ólafsdóttir, Eden (Insel) Manfred Gmeiner (aus dem Spanischen): Gustavo Faverón Patriau, Unten leben (Droschl)

(aus dem Spanischen): Gustavo Faverón Patriau, Unten leben (Droschl) Timea Tankó (aus dem Ungarischen): András Visky, Die Aussiedlung (Suhrkamp)

(aus dem Ungarischen): András Visky, Die Aussiedlung (Suhrkamp) Petra Zickmann (aus dem Katalanischen): Irene Solà, Ich gab dir Augen, und du blicktest in die Finsternis (S. Fischer)