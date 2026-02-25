„Falscher Polizist“ in Innsbruck von 65-Jährigem reingelegt und festgenommen

Bei einem vermeintlichen Überfall sei eine Liste mit potenziellen Opfern gefunden worden. Deshalb wolle die „Polizei“ das gesamte Bargeld sowie Wertgegenstände sicherstellen. Doch der Betroffene verständigte die richtige Polizei.

Innsbruck – Als ein 65-Jähriger am vergangenen Dienstag das Telefon abhob, stellte sich der Anrufer als Polizist vor. Dieser behauptete, dass es einen vermeintlichen Überfall in der Nachbarschaft gegeben hätte, bei dem auch eine Person festgenommen worden sei. Der Betrüger gab außerdem an, dass man bei dem Festgenommenen eine Liste mit weiteren potenziellen Opfern gefunden habe. Darunter sei auch der Name des 65-Jährigen. Zum Schutz würde die Polizei nun das gesamte Bargeld und andere Wertsachen der Betroffenen sicherstellen. Der Anrufer kündigte eine Abholung an.

Das Opfer erkannte den Betrugsversuch und verständigte die Polizei. Als die Täterin und ihr Komplize zur Abholung einer angeblichen Münzsammlung auftauchten, wurden sie kurzerhand von Beamten des Stadtpolizeikommandos Innsbruck festgenommen. Bei den Festgenommenen handelte es sich um eine 24-jährige Türkin und einen 25-jährigen Deutschen.