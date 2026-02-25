Radsport-Experten diskutieren: Wie sicher sind die heimischen Rundfahrten?

In der neuesten Ausgabe von „Windschatten“, dem TV-Magazin der Tour of Austria, diskutieren Thomas Pupp (Direktor Tour of Austria), Fabian Wegmann (Sportlicher Leiter Deutschland Tour), Olivier Senn (Direktor Tour de Suisse), sowie Fachexperte Christoph Hugl (HUGL PROJECT KG) über die Sicherheit im Radsport. Bei uns könnt ihr euch die Sendung anschauen.