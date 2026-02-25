Umwelt & Nachhaltigkeit

Tourismusregion Wildschönau mit Österreichischem Umweltzeichen ausgezeichnet

Das Hochtal in den Kitzbüheler Alpen ist im Winter und Sommer eine beliebte Destination bei Gästen.
© Wildschönau

Das Gütesiegel würdigt Regionen, die Nachhaltigkeit systematisch umsetzen. Bewertet werden dabei Klimaschutz, Mobilität, Biodiversität und die Einbindung der Bevölkerung.

Wildschönau – Es ist ein begehrtes Gütesiegel, das mit großem Aufwand für jene verbunden ist, die es tragen wollen. In einem aufwendigen Prozess muss in verschiedensten Bereichen nachgewiesen werden, dass man konkrete Maßnahmen im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit umsetzt und systematisch verfolgt.

Auch immer mehr Tourismusregionen durchlaufen den Prozess. Seit Kurzem ist auch die Region Wildschönau unter jenen österreichischen Destinationen, die da Gütesiegel tragen dürfen. „Es ist ein sichtbares Zeichen für unser Handeln und Engagement in puncto nachhaltigem Lebensraum und Tourismus in der Wildschönau“, freut sich Geschäftsführer und Destinationsmanager Michael Mairhofer von Wildschönau Tourismus über die Auszeichnung.

Von Mobilität bis Müll

Die Zertifizierung umfasst verschiedene Kriterien. Dazu gehören Umwelt- und Klimaschutz, nachhaltige Mobilität und Abfallvermeidung. Auch Regionalität, soziale Teilhabe und Managementstrukturen spielen eine Rolle. Eine aktive Einbindung der Bevölkerung fließt ebenfalls in die Bewertung ein.

Große Freude über das Umweltzeichen bei den Verantwortlichen in der Wildschönau.
© Niek Belder

Die Gäste würden von einem nachhaltigen Urlaubserlebnis profitieren, ist man sich in der Wildschönau sicher. Dies reiche von klimafreundlicher Mobilität bis zu umweltbewussten Unterkünften. Auch regionale Freizeitangebote sind Teil des Konzepts. Ziel sei ein Gleichgewicht zwischen Wirtschaft, Lebensqualität und Naturschutz.

