Mann in Not: Die Komödie „Alter weißer Mann“ läuft in Nußdorf-Debant
Am Dienstag, den 3. März 2026, verwandelt sich der Kultursaal in Nußdorf-Debant wieder in ein Kino. Die Marktgemeinde präsentiert den deutschen Spielfilm „Alter weißer Mann“. Besucher erwartet eine satirische Komödie mit Jan Josef Liefers und Elyas M'Barek.
Die Zeiten sind sensibel. Das muss Heinz Hellmich schmerzhaft feststellen, als ihm nach einigen ungeschickten Fehltritten in der Firma der Jobverlust droht. Um zu beweisen, dass er kein "alter weißer Mann“ ist, lädt er seinen Chef und weitere Gäste für ein Dinner zu sich nach Hause ein. Mitsamt seiner Familie will er sich von der besten und modernsten Seite präsentieren!
Doch schon in der Organisation des Abends tappt Heinz von einem Festnäpfchen ins nächste. Als nach vielen Turbulenzen endlich alle an einem Tisch sitzen, beginnt die politisch korrekte Fassade schnell zu bröckeln...
Eventinfos:
- Datum: Dienstag, 3. März 2026
- Ort: Kultursaal Nußdorf-Debant
- Uhrzeit: 19.30 Uhr
- Tickets: An der Abendkasse
- Preise: 4 Euro pro Person