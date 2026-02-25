Chat-Revolution bei WhatsApp: Nie wieder nachträgliche Glückwünsche

Praktisch: Der Nachrichtendienst WhatsApp erleichtert durch planbare Nachrichten den Termin-Dschungel. Dadurch können beispielsweise Glückwünsche an Freunde und Verwandte schon vorab eingeplant werden.

Innsbruck – Eine neue Funktion bei WhatsApp dürfte all jenen gelegen kommen, die sich mit rechtzeitigen Geburtstagsglückwünschen und ähnlichen Terminen schwer tun: planbare Nachrichten. Wie das üblicherweise gut informierte Portal WABetaInfo berichtet, soll man künftig direkt in der App vor dem Versenden einer Nachricht ein Wunschdatum und eine Wunsch-Uhrzeit eingeben können – also beispielsweise einen Geburtstag.

Bisher war das nur sehr umständlich möglich (bei Android über Third-Party-Apps, bei Apples iOS über die Kurzbefehle). Das soll nun der Vergangenheit angehören. Bald kann man etwa die Glückwünsche für Freunde und Verwandte schon vorschreiben und entsprechend einplanen. Nachträgliche Gratulationen gehören dann theoretisch der Vergangenheit an.

Funktion bekommt eigenen Menüpunkt

Wie die Funktion genau in WhatsApp integriert wird, ist unklar. Laut WABetaInfo soll bei den Chat-Optionen ein eigener Menüpunkt hinzugefügt werden, über den man planen kann. Bis zum Versenden soll man Nachrichten auch noch bearbeiten oder wieder löschen können.

Das Feature befindet sich gerade noch in der Testphase und soll in ein paar Monaten ausgerollt werden. (TT.com)