Knappe Entscheidung beim 36. Laserzlauf: Mit 1,1 Sekunden Vorsprung gesiegt

Tristach – Das Wetter machte es den Veranstaltern nicht leicht: Noch in der Nacht vor dem Rennen musste die Alpine Gesellschaft Alpenraute Lienz eine neue Strecke aufspuren und den Start auf den Tristacher Sportplatz verlegen. Das positive Feedback des internationalen Starterfeldes am 22. Februar bestätigte den großen Aufwand der Organisatoren.

Ein junges und neues Siegerpodest ergab das Endklassement beim diesjährigen Laserzlauf in der Rennklasse. Der 22-jährige Julian Tritscher aus der Ramsau gewann mit nur 1,1 Sekunden Vorsprung auf den Südtiroler Alex Oberbacher. Den dritten Rang belegte David Innerhofer aus dem Ahrntal.

In der Rennklasse mussten 1400 Höhenmeter mit 2 Tragepassagen gemeistert werden. Die Siegerzeit von Tritscher betrug 1:24:19,4. Bester Osttiroler wurde Markus Brunner.

Das siegreiche Damentrio mit Ina Forchthammer, Sabrina Pabst, und Monica Sartogo (v.l.). Ihnen gratulieren Alpenraute-Obmann Stern Stefan (r.) und der Tristacher Bürgermeister Markus Einhauer. © OK Team Laserzlauf

Bei den Damen gewann mit Sabrina Pabst ebenfalls eine Steirerin, vor Ina Forchthammer und Monica Sartogo.