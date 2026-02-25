Knappe Entscheidung beim 36. Laserzlauf: Mit 1,1 Sekunden Vorsprung gesiegt
Tristach – Das Wetter machte es den Veranstaltern nicht leicht: Noch in der Nacht vor dem Rennen musste die Alpine Gesellschaft Alpenraute Lienz eine neue Strecke aufspuren und den Start auf den Tristacher Sportplatz verlegen. Das positive Feedback des internationalen Starterfeldes am 22. Februar bestätigte den großen Aufwand der Organisatoren.
Ein junges und neues Siegerpodest ergab das Endklassement beim diesjährigen Laserzlauf in der Rennklasse. Der 22-jährige Julian Tritscher aus der Ramsau gewann mit nur 1,1 Sekunden Vorsprung auf den Südtiroler Alex Oberbacher. Den dritten Rang belegte David Innerhofer aus dem Ahrntal.
In der Rennklasse mussten 1400 Höhenmeter mit 2 Tragepassagen gemeistert werden. Die Siegerzeit von Tritscher betrug 1:24:19,4. Bester Osttiroler wurde Markus Brunner.
Bei den Damen gewann mit Sabrina Pabst ebenfalls eine Steirerin, vor Ina Forchthammer und Monica Sartogo.
Die Tourenklasse über 940 Höhemeter gewann bei den Herren der Italiener Germano Corazza in nur 55,09 Minuten. In der Damenwertung konnte Sandra Platzner-Tiefenbacher die Strecke am schnellsten bewältigen. Mit Markus Gander aus Lienz wurde erstmals überhaupt ein Sieger in der neu eingeführten Mittelzeitwertung gekürt.