Mittelschule Egger-Lienz erhält Auszeichnung für Euregio-Schulpartnerschaft

Die Lienzer Schule ist seit mehreren Jahren Partnerin der Scuola Media „Damiano Chiesa“ in Riva del Garda. Dafür wurde sie von der Euregio geehrt.

Lienz – Die Europaregion Tirol–Südtirol–Trentino im Herzen Europas steht für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der autonomen Provinzen Trient und Bozen in Italien sowie des Bundeslandes Tirol. Eine besondere Form dieser Zusammenarbeit über Landesgrenzen hinweg wird an der MS Egger-Lienz im Rahmen der Partnerschaft mit der Scuola Media „Damiano Chiesa“ gelebt.

Bereits seit mehreren Jahren besteht ein aktiver Austausch zwischen der Schule in Lienz und jener in Riva del Garda. Für dieses Engagement wurden Organisatorin Elena Dall’Agnol, Italienischlehrerin an der MS Egger-Lienz, sowie Direktorin Gabriele Schwab heute von der Euregio ausgezeichnet.