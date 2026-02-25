Fleißig geforscht: Kinder-Sommeruni Osttirol zeichnet Buben und Mädchen aus

An den Kursen der Sommeruni 2025 in Osttirol nahmen rund 420 Kinder und Jugendliche teil. Elf von ihnen waren besonders fleißig und wurden bei einer Diplomverleihung ausgezeichnet.

Lienz – Mit einer feierlichen Diplomverleihung am 23. Februar 2026 wurden die besonders engagierten Teilnehmer:innen der Kinder Sommer UNI Osttirol 2025 ausgezeichnet. Insgesamt 11 Kinder hatten mehr als vier Workshops besucht und sich damit für den Titel „Jungforscher:in“ qualifiziert. Fünf von ihnen nahmen ihre Diplome am MCI Campus Lienz persönlich entgegen.

Die Auszeichnung würdigt besonderes Interesse an Wissenschaft, Technik, Natur und Kreativität sowie die Bereitschaft, sich auch während der Ferien intensiv mit neuen Themen auseinanderzusetzen. Besonders hervorzuheben sind die Brüder Stephan und Julian Thor, die mit insgesamt 13 besuchten Veranstaltungen außergewöhnlichen Einsatz zeigte und damit zu den aktivsten Teilnehmern der Sommeruniversität zählt.

Vorne die ausgezeichneten Kinder Samira Senfter, Lukas Noah Wibmer, Stephan und Julian Thor und Helenia Steiner (v.l.). In der hinteren Reihe Petra Heinz-Prugger, Philipp Schlemmer (Regionsmanagement), Claudia Moser, Brigitte Eckle (Haus des Wassers), Christof Schett, Barbara Hassler und Johann Kollreider (Wirtschaftskammer). © Innos/Lobenwein

Die Kinder-Sommeruni Osttirol fand vom 21. Juli bis 1. August 2025 statt und verwandelte die Region erneut in einen Lern- und Erlebnisraum für junge Menschen zwischen 8 und 18 Jahren. Für das Bildungsprojekt kooperierten das Museum Aguntum unter Geschäftsführerin Claudia Moser, das Kulturnetzwerk Osttirol unter Geschäftsführer Christof Schett, die Junge Uni Innsbruck sowie die Innos GmbH unter Geschäftsführerin Barbara Hassler umgesetzt.

Rund 420 Kinder und Jugendliche nahmen an insgesamt 44 Kursen teil, die von regionalen Institutionen, Museen, Unternehmen und Bildungseinrichtungen umgesetzt wurden. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf MINT-Themen. Osttirol ist als MINT-Region zertifiziert und setzt gezielt auf die Förderung von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik bereits im Kindesalter. In der von der Innos GmbH organisierten MINT-Woche wurden 29 Kurse durchgeführt, an denen 259 Kinder und Jugendliche teilnahmen — davon 142 Mädchen und 117 Buben.

Samira Senfter (Mitte) mit ihrem Diplom. Dazu gratulieren Philipp Schlemmer, Claudia Moser, Brigitte Eckle, Barbara Hassler, Christof Schett und Johannes Kollreider (v.l.). © Innos/Lobenwein