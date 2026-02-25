Siebenjähriges Kind in Assling gestorben, Unfallhergang ungeklärt

Zu einem schweren Unfall ist es am Sonntag in Assling gekommen. Ein Passant wurde auf ein herrenloses Pferd und zwei schwer verletzte Personen aufmerksam. Der tödlich verletzte Sohn wird obduziert. Der Vater ist schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Assling – Zu einem schweren Unfall ist es am vergangenen Sonntag in Assling gekommen. Was genau passiert ist, ist derzeit noch unklar. Ein Passant hatte laut Polizei am Sonntagnachmittag im Bereich der Pustertaler Höhenstraße zunächst ein herrenloses Pferd und zwei schwer verletzte Personen entdeckt.

Dabei handelte es sich um einen 42-jährigen Österreicher, den Besitzer des Pferds, sowie seinen siebenjährigen Sohn. Das Kind wurde noch an der Unfallstelle reanimiert und in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Dort erlag er zwei Tage später seinen Verletzungen, die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet. Der Vater wurde ebenfalls in die Innsbrucker Klinik gebracht.

Tiefe Betroffenheit im Ort

In der Gemeinde Assling zeigt man sich tief betroffen. „Dieser Unfall hat uns alle zutiefst erschüttert. Wir versuchen der Familie zu helfen, so gut wir können“, erklären Bürgermeister und Vizebürgermeister. Die Tiroler Polizei weiß noch sehr wenig über den Unfallhergang: „Die Ermittlungen laufen“, heißt es. Fest steht, dass die Vater und Sohn nicht mit einem Pferdeanhänger unterwegs gewesen waren. Aber ob das Pferd geführt wurde oder jemand auf ihm geritten ist, weiß man noch nicht.