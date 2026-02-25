40 Kilogramm schwer
Manege frei für Klang aus Tirol: Warum bald eine Glocke aus Innsbruck den Zirkus einläutet
Der Gründer des Circus Roncalli, Bernhard Paul, durfte die Verzierung seiner Glocke vorab in blutrotem Wachs ausgießen.
© Franz Neumayr
Seit 50 Jahren tourt der Circus Roncalli durch Österreich und Europa. Zum runden Geburtstag hat Gründer Bernhard Paul eine Glocke in Auftrag gegeben, die am Dienstag in Form gegossen wurde. Auch für die mehr als 400 Jahre alte Innsbrucker Glockengießerei ist das ein Höhepunkt.