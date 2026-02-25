Fotografie im Wandel: Markus Mitterer gibt Einblicke in die Bilderwelt

Das Museum Kitzbühel lädt zu einem besonderen Abend ein. Am 5. März spricht der bekannte Kitzbüheler Fotograf Markus Mitterer über seine Karriere. Er beleuchtet die Veränderungen im Geschäft der Fotografie seit den 1990er-Jahren.

Kitzbühel – Das Archiv der Stadt Kitzbühel beherbergt über 100.000 fotografische Glasplatten und Papierabzüge. Diese Dokumente zeigen die Stadt und ihre Bewohner seit mehr als 150 Jahren. Die Fotografie hat sich jedoch in den vergangenen 30 Jahren rasant verändert. Ihre Geschäftsgrundlagen sind einem starken Wandel unterworfen.

Am 5. März um 19 Uhr spricht Markus Mitterer mit Wido Sieberer, dem Direktor des Museums Kitzbühel, und Kurator Michael Rainer im Museum Kitzbühel über die Entwicklung. Mitterer teilt seine Erfahrungen aus seiner langjährigen Arbeit. Er beleuchtet die Vermarktung von Fotos seit den 1990er-Jahren.

Einblicke in die Fotografie

Mitterers Karriere begann in der Werbefotografie. Danach arbeitete er bei einer renommierten Bildagentur. Ein Ausflug zum Fernsehen folgte, wo er als Kameramann tätig war. Dort konzentrierte er sich auf Sport, Politik und Wissenschaft. Seit den frühen 2000er-Jahren ist er selbstständig. Er realisierte zahlreiche Buchprojekte und Kalenderproduktionen.