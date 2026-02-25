Museum im Grünen Haus lockt mit neuem Spiel und einer Spezialführung

Das Museum im Grünen Haus in Reutte hat ein neues Entdeckerspiel für alle Altersgruppen im Programm. Zudem wird die Jubiläumsausstellung verlängert. Eine spezielle Führung mit Obmann Ernst Hornstein rundet das Angebot ab.

Reutte – Geschichte auf spielerische Art entdecken. Das ist ab sofort im Museum im Grünen Haus in Reutte möglich. Dort führt ein neues Entdeckerspiel Besucher jeden Alters spielerisch durch die Ausstellung. Es bietet Rätsel, Aufgaben und Fragen für ein neues Museumserlebnis. Teilnehmer entschlüsseln dabei Kunstwerke, suchen das größte Gemälde im dritten Stock und lösen Rätsel zu historischen Szenen.

Das Spiel vermittelt Wissen über altes Handwerk. Auch alte Sprichwörter gilt es zu entdecken. Die Besucher lernen zudem die Werkzeuge und Gerätschaften vergangener Zeiten kennen und die Geschichte des Rodfuhrwesens wird wieder lebendig. Es zeigt, wie schwere Fässer und Ballen früher mit Pferdegespannen über Pässe transportiert wurden.

Interessierte erhalten ihr Entdeckerheft direkt am Empfang. Das Angebot richtet sich an Familien, Schulklassen und Gruppen.

Ausstellung verlängert

Die Sonderausstellung „50 Jahre Museumsverein des Bezirkes Reutte“ wurde um einen Monat verlängert und ist noch bis Anfang April zu sehen. Besucher tauchen dabei in die Vereinsgeschichte ein. Sie erleben Höhepunkte aus fünf Jahrzehnten Sammeln, Bewahren und Ausstellen.