Die Bibel als Friedensstifter: Neues Buch von Dekan Franz Troyer

Der Priester und Bibelwissenschaftler Franz Troyer hat ein neues Buch veröffentlicht. „Worte, die Frieden stiften“ beleuchtet biblische Wege zu Gewaltfreiheit und Konfliktlösung. Der Autor zeigt darin aktuelle Impulse für Deeskalation und Feedback-Kultur.

Lienz - Priester und Bibelwissenschaftler Franz Troyer untersucht biblische Friedensinitiativen. Er zeigt ihre bleibende Aktualität. Biblische Erzählungen wie der Schutz Kains oder Josefs Versöhnung mit seinen Brüdern stehen im Fokus. Auch Esters Fürbitte, Jesajas Vision vom Weltfrieden sowie Lydias Gastfreundschaft werden beleuchtet. Selbst die Streitkultur von Petrus und Paulus und Jesu Weg der Gewaltfreiheit dienen als Beispiele. Diese Impulse helfen bei Deeskalation, fördern eine gute Feedback-Kultur und lösen Konflikte.

Franz Troyer wurde 1965 in Sillian geboren. Er ist promovierter Bibelwissenschaftler und Priester der Diözese Innsbruck. Der Osttiroler leitet die Bibelpastoral der Diözese. Zudem ist er Pfarrer in Lienz. Troyer veröffentlichte bereits mehrere Bücher beim Tyrolia-Verlag. Sein letzter Titel war 2019 "Beten verwandelt".

Buchpräsentationen: Das Buch wird an mehreren Terminen vorgestellt: