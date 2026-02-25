Dem Trattner Sepp alles Gute: Ein Matreier feiert seinen 100. Geburtstag

In Matrei hat Josef Trager, auch bekannt als Trattner Sepp, am 17. Februar seinen 100. Geburtstag im Kreise seiner Familie und Nachbarn zu Hause gefeiert. Der Jubilar wurde an diesem besonderen Tag von zahlreichen Gratulanten beehrt, wie sein Sohn erzählt.

Matrei i. O. – Im Kreise seiner Familie und Nachbarn feierte Josef Trager, vulgo Trattner Sepp, am 17. Februar in Matrei bei sich zuhause seinen 100. Geburtstag. Auch Bürgermeister Raimund Steiner kam mit seiner Frau Elfriede, um die persönlichen Glückwünsche zu überbringen. Am frühen Abend war noch der Männergesangsverein Matrei gekommen, um dem letzten noch lebenden Gründungsmitglied des MGV Matrei (gegründet 1948) die Ehre zu erweisen. Eine absolut gelungene Überraschung und große Freude – nicht nur für Sepp selbst, sondern für alle Anwesenden.

Sepp sang begeistert mit

Obmann Andreas Wolsegger gratulierte im Namen des MGV Matrei zum 100er. Er dankte Sepp für die langjährige Mitgliedschaft und Treue, überreichte ihm als symbolisches Danke ein Bild des Osttiroler Künstlers Herbert Gaschnig und stimmte dann „a paar alte Liadlen“ an. Was alle sehr berührte, war, dass Sepp begeistert mitsang, den Großteil aller Texte und Melodien der jahrzehntealten Lieder noch beherrschte, als ob er nie aufgehört hätte zu singen.

Der Männergesangsverein Matrei mit Sepp Trager in der Mitte. © Trager